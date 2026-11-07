Kayseri'nin raylı sistem ağına 18 kilometrelik yeni hat

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet bölgesini şehir merkezi ve havalimanıyla buluşturacak yeni tramvay hattının proje sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip projenin 18 kilometre uzunluğunda planlandığını, bunun 4 kilometresinin yerin altında olacağını ve 19 istasyon bulunacağını belirtti.

Yeni hattın Kayseri'nin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağlayacağını ifade eden Büyükkılıç, güzergahın Erkilet, Havalimanı, Mobilyakent, Kayseri Garı, Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bahçesi'ni kapsadığına dikkati çekti.

Projenin şehir merkezindeki yer altı geçişine ilişkin de bilgi veren Büyükkılıç, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün oradan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nın altından geçiyoruz. Döner Kümbetimizin yanından, tarihi dokumuza dokunmadan ilerleyerek millet bahçemizden çıkıyoruz. Yer altında dört istasyonumuz olacak. Ayrıca Erkilet güzergahımızdan kılçık şeklinde havalimanına gidecek bir hattımız söz konusu. Bu bağlantıyı da 30 metrelik olarak hazırladık. Böylece raylı sistemimiz havalimanıyla da buluşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, zemin etüt çalışmaları kapsamında 17 adet 40 metre derinliğinde sondajı tamamladıklarını, ulaşım etüt raporunun ve mali ön fizibilite raporunun da tamamlandığını belirterek, projenin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne (AYGM) sunulduğunu, onay beklendiğini kaydetti.

Projenin hayata geçirilmesinde merkezi yönetimle işbirliğinin önemine değinen Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Projenin onayının ardından Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Büyükkılıç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Uraloğlu da bizlere her zaman sahip çıkar, destek verir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu projeyi de hazırlayıp gündemimize alacağız. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA