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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni düzenlendi

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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni düzenlendi. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakam Mine Kurt, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükkılıç, doğal gazın Özvatan'a hayırlı olmasını diledi. Demir ise doğal gaz servis kutusu sayısının 2 bine ulaştığını ve 400 abone olduğunu belirtti.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakam Mine Kurt, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükkılıç, törendeki konuşmasında doğal gazın Özvatan'a hayırlı olmasını diledi.

Demir de toplam 2 bin doğal gaz servis kutusu konulduğunu ve şu ana kadar 400 abone sayısına ulaşıldığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından doğal gazın ilk meşalesi yakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Halit Demir Kayseri Özvatan Çevre Belediye Enerji Yaşam Güncel Haberler

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