Kayseri'nin İncesu ilçesinde Atatürk'ü Anma Günü programı düzenlendi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mustafa Özkan Anadolu Lisesi tarafından İncesu Belediyesi İş Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anmaya, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, video gösterimi ve kısa sunumlarla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve özlemle anıldı.

Program sonunda konuşan Kaymakam Karakaş, Atatürk'ün sadece bir dönemin değil, her dönemin lideri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve vatan sevgisinin Türk milletine daima rehber olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu anlamlı günde, tüm öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.