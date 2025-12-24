Melikgazi'de havacılık sektörünün dünü ve bugünü konuşuldu

Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kayseri Tayyare Fabrikası konulu söyleşi programına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni hayata geçirdiklerini, Kayseri'de yarım kalan hikayeyi yeniden yazacaklarını belirtti.

Çok başarılı 50 öğrencinin lisede eğitime başladığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Buradan mezun olacak gençlerimiz de Selçuk Bayraktar gibi ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller olacak. Çocukluğumda bir Tayyare Fabrikası ismi geçerdi. 'Burada uçak üretilmiş' derlerdi ama hikaye mi gerçek mi bilmezdim. Kayseri'yi nasıl kalkındırırız ile ilgili fikir alışverişinde bulunurken bir baktık ki savunma sanayinde, havacılıkta Kayseri Türkiye'de ilk temel taş. Burada uçak üretimleri olmaya başlamış ama tabii 1949-50 yılında Marshall yardımlarıyla bu uçak üretimi durmuş ve Hava İkmal Bakım Onarım Merkezi olarak devam etmiş. Hedefimiz tekrar Kayseri'nin havacılıkta, uçak üretiminde ve uçak parçalarının üretiminde söz sahibi olması."

Kayseri Tayyare Fabrikası ve Türk havacılık tarihi hakkında bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşan eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin ise 1926 yılında faaliyete başlayan TOMTAŞ'ın kuruluş sürecini, Kayseri Çıraklık Okulunu, Tayyare Fabrikası'nın Kayseri'ye olan iktisadi ve kültürel etkilerini anlattı.