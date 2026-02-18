Haberler

Kayseri'de minibüsün çarptığı 3 at öldü; sürücü yaralandı

Kayseri'de minibüsün çarptığı 3 at öldü; sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri-Niğde yolunda meydana gelen kazada, sahipsiz 3 ata çarpan minibüs sürücüsü yaralandı. Olayda 3 at hayatını kaybetti.

KAYSERİ- Niğde yolunda minibüsün çarptığı sahipsiz 3 at öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri- Niğde yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Sefa D. idaresindeki 38 AIY 695 plakalı minibüs, yola çıkan sahipsiz 3 ata çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 3 at öldü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi