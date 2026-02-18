Kayseri'de minibüsün çarptığı 3 at öldü; sürücü yaralandı
Kayseri-Niğde yolunda meydana gelen kazada, sahipsiz 3 ata çarpan minibüs sürücüsü yaralandı. Olayda 3 at hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri- Niğde yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Sefa D. idaresindeki 38 AIY 695 plakalı minibüs, yola çıkan sahipsiz 3 ata çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 3 at öldü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı