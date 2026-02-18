Haberler

Kayseri-Niğde Yolunda Minibüsün Çarptığı Atlar Öldü, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Kayseri-Niğde yolu üzerinde bir minibüsün sahipsiz 3 ata çarpması sonucu atlar yaşamını yitirirken, minibüs sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ- Niğde yolunda minibüsün çarptığı sahipsiz 3 at öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri- Niğde yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Sefa D. idaresindeki 38 AIY 695 plakalı minibüs, yola çıkan sahipsiz 3 ata çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 3 at öldü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
