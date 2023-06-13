Kayseri - Niğde Karayolu Sel Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı. Sel nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu sular altında kalırken, araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.
Kayseri - Niğde Karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.
Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle Kayseri-Niğde karayolu sular altında kalırken, araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.
Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürerken karayolunda uzun araç trafiği oluştu. Dün de bölgede meydana gelen sel nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapatılmıştı.