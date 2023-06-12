Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.
Kayseri- Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.
Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle dağlık alandan akan sular, Kayseri- Niğde karayoluna indi. Yol sular altında kalırken, Niğde tarafına giden araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.
Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürüyor.