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Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

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Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri-Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.

Kayseri- Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili selden dolayı Kayseri- Niğde karayolu ulaşıma kapatıldı.

Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardında sel meydana geldi. Sel nedeniyle dağlık alandan akan sular, Kayseri- Niğde karayoluna indi. Yol sular altında kalırken, Niğde tarafına giden araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Yeşilhisar Kayseri Niğde Güncel Haberler

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