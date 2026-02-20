Haberler

Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 70 zanlıdan 54'ü tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 8 aylık teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve özel harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonda, gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 50 fişek, örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
