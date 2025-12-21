Kayseri'de üç mahalleye hizmet edecek 2 okulun yapımında sona gelindi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç mahalleye hizmet verecek 2 okulun yapımında sona gelindi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazımkarabekir Mahallesi'nde yapımı bitme aşamasına gelen ve Yeniköy, Altınoluk ile Kazımkarabekir mahallelerine hizmet edecek ilkokul ve ortaokul, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Belediye olarak eğitime yönelik projeleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem ortaokul hem de ilkokul olmak üzere yaptığımız bu okullarımız Yeniköy, Altınoluk ve Kazımkarabekir mahallelerine hizmet verecek. Bu okullarımızı 8 derslikli, 2 katlı olmak üzere toplam 1740 metrekare inşaat alanında hayata geçirdik. Çevre düzenlemesinde sona geldiğimiz okullarımız çok güzel oldu. Modern mimarisi, donanımlı sınıfları ile öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına göre inşa edilen okullarımız ilçemizin eğitim hayatına önemli katkı sağlayacak. Yeni yaptığımız tüm okullarımızda öğrencilerimizin güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesine vesile oluyoruz."