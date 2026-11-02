Kayseri Melikgazi'de mağaza yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı

Kayseri Melikgazi'de mağaza yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İş yerinde hasar oluşurken Başkan Memduh Büyükkılıç olay yerinde inceleme yaptı, soğutma çalışmaları sürüyor.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı