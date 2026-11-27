Kayseri Melikgazi'de kuaförün Heimlich'i boğazına şeker kaçan müşteriyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kuaför, saç tıraşı olan müşterisinin soluk borusuna şeker kaçtığını fark edince Heimlich manevrası uyguladı. Müdahaleyle boğazındaki şeker parçasından kurtulan müşteri rahat nefes aldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kuaför, saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'taki kuaförde saç tıraşı olan A.K.'nin soluk borusuna şeker parçası kaçtı.
Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden kuaför Muammer Dalkıran, A.K.'ye Heimlich manevrası uyguladı.
Müdahalenin ardından boğazındaki şeker parçasından kurtulan müşteri rahat nefes aldı.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA