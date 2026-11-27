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Bağcılar'da motosikletli 2 şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 çocuk yaralandı.

MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokak'taki bir marketin önünde bekleyen 4 çocuk, plakasız motosikletle gelen 2 zanlının silahlı saldırısına uğradı.

Olayda marketin önünde bekleyen gruptaki E.G. (16) ile iş yerinde alışveriş yapan F.K. (12) yaralandı.

Şüpheliler, saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE 4 BOŞ KOVAN BULUNDU

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 4 boş mermi kovanı buldu.

Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA