Bağcılar'da market önündeki çocuklara ateş açıldı! 12 ve 16 yaşındaki 2 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bekleyen 4 çocuğa, plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 16 yaşındaki E.G. ile markette alışveriş yapan 12 yaşındaki F.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Motosikletle kaçan şüphelileri arayan polis, olay yerinde 4 boş mermi kovanı buldu.
Bağcılar'da motosikletli 2 şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 çocuk yaralandı.
MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR
Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokak'taki bir marketin önünde bekleyen 4 çocuk, plakasız motosikletle gelen 2 zanlının silahlı saldırısına uğradı.
Olayda marketin önünde bekleyen gruptaki E.G. (16) ile iş yerinde alışveriş yapan F.K. (12) yaralandı.
Şüpheliler, saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE 4 BOŞ KOVAN BULUNDU
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 4 boş mermi kovanı buldu.
Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.