Kayseri-Malatya kara yolu araç trafiğine kapatıldı
Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Kayseri-Malatya kara yolunun çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmasına neden oldu. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
KAYSERİ- Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kayseri-Malatya kara yolu kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin, kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel