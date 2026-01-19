Haberler

Kayseri-Malatya kara yolu araç trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Kayseri-Malatya kara yolunun çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmasına neden oldu. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ- Malatya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kayseri-Malatya kara yolu kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin, kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu