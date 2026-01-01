GÜNCELEME - Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu açıldı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl çıkışında tedbir alan emniyet ekipleri, araçların kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya yönüne geçişine izin vermedi. Ekipler, gelen araçları çevirerek şehir merkezine yönlendirdi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.