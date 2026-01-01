GÜNCELEME - Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
Kayseri-Malatya kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Emniyet ekipleri, kapanan yola araç geçişine izin vermedi. Ancak karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı.
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolu açıldı.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl çıkışında tedbir alan emniyet ekipleri, araçların kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Malatya yönüne geçişine izin vermedi. Ekipler, gelen araçları çevirerek şehir merkezine yönlendirdi.
Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel