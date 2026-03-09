Haberler

Kayseri Kariyer Merkezi şubat ayında 273 kişiye iş imkanı sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Kariyer Merkezi, şubat ayında 273 kişiyi istihdam ederek, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, şubat ayında 273 kişiye istihdam sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez, kentte kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık görevini yürütüyor.

Bir aylık süreçte 47 bin 772 kısa mesaj yönlendirilirken, başvuru sayısı 448, ilan sayısı 280 ve talep edilen işçi sayısı ise 947 olarak gerçekleşti.

Ayrıca merkez, geçen ay 273 kişinin istihdamına aracılık etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu