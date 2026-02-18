Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Emniyet yetkilileri, Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümde araç geçişine izin verilmediğini bildirdi ve ekiplerin yolu açma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.
Kaynak: AA " / " + Sercan Küçükşahin -