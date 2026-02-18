Haberler

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Emniyet yetkilileri, Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümde araç geçişine izin verilmediğini bildirdi ve ekiplerin yolu açma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümünde araç geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA " / " + Sercan Küçükşahin -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a hayran kalmış
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a hayran kalmış
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu