Yoğun kar nedeniyle kapanan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıtların geçişine izin verilmeyen Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümünde ekipler çalışmalarını tamamladı.
Çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Kaynak: AA " / " + Sercan Küçükşahin -