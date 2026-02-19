Yoğun kar nedeniyle kapanan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıtların geçişine izin verilmeyen Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bölümünde ekipler çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.