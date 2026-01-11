Haberler

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekici gibi ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine kontrollü şekilde izin verilmektedir.

Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, şiddetli kar yağışı nedeniyle tır ve çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.

Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine ise kontrollü olarak izin veriliyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu