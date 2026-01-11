Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekici gibi ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine kontrollü şekilde izin verilmektedir.
Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine ise kontrollü olarak izin veriliyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel