Kayseri İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yeşilyurt, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Yeşilyurt, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

Yeşilyurt, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Her fotoğrafın çok değerli olduğunu belirten Yeşilyurt, Anadolu Ajansını ve çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.