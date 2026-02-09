Haberler

Kayseri'de itfaiye ekipleri, ocak ayında 536 olaya müdahale etti

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ocak ayında toplamda 536 olaya müdahale etti. 235 yangın ve 235 kurtarma olayının yanı sıra, 62 trafik kazasına müdahalede bulunarak, 1736 vatandaşa yangın güvenliği ve afet farkındalığı konusunda eğitimler verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17 istasyon, 57 araç ve 345 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, ocak ayı boyunca 235 yangın, 235 kurtarma, 62 trafik kazası ve 4 su baskınına müdahale gerçekleştirdi.

Bu çalışmaların yanı sıra, 1736 vatandaşa eğitim veren ve 48 denetim gerçekleştiren ekipler, yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
