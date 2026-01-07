Haberler

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geçen yıl 11 bin 298 olaya müdahale etti

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yılında 11 bin 298 olaya müdahale etti. Ekipler, yangınlar, kurtarma işlemleri, trafik kazaları ve su baskınları gibi birçok acil duruma yanıt verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale ediyor.

Belediyenin 17 istasyon, 57 araç ve 346 personelden oluşan itfaiye ekibi, geçen yıl boyunca 6 bin 221 yangın, 3 bin 898 kurtarma, 965 trafik kazası ve 214 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale etti.

Ekipler, aynı zamanda 44 bin 731 vatandaşa eğitim verirken, 1275 denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren ekipler, görevlerini disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor.

Kaynak: AA
