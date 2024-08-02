Kayseri İncesu'ya yeni kaymakam atandı

Kayseri'nin İncesu ilçesine atanan Kaymakam Ömer Said Karakaş, görevine başladı.

Ziyaretlerini makamında kabul eden Karakaş, gelen kurum amirleri ve vatandaşlardan ilçe hakkında bilgi aldı.

İncesu'ya atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Karakaş, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Ömer Said Karakaş, Iğdır Vali Yardımcısı olarak görev yaparken 2 Temmuz 2024'de yayımlanan kararname ile İncesu Kaymakamlığı'na atanmıştı.