Kayseri Müftüsü Ayvaz üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayvaz, mesajında, üç aylara kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Üç ayların her yıl heyecanla gelişi beklenen ve müminlerin topluca ibadete yöneldiği müstesna zamanlar olduğunu belirten Ayvaz, şunları kaydetti:

"İçerisinde böylesine anlamlı geceler barındıran mübarek üç aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Nefis muhasebemizi yeniden yapmamıza vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp, yaratılış gayemizi düşünmemiz, Allah'a yönelmemiz, hayatımıza çeki düzen vermemiz açısından büyük bir fırsattır. Başta Filistin'de ve Gazze'de olmak üzere Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de, Libya'da, Suriye'de ve dünyanın dört bir yanında zulmün ortadan kalkması ve mazlumlara yardım için, zalimlerin de kahru perişan olması için bu gece dua edelim. Bu vesileyle aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın üç aylar ve Regaib gecesini tebrik eder, bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederim."