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Kayseri İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kayseri İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri il merkezi ve doğu ilçelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü yağış beklediğini açıkladı. Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

Kayseri için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Kayseri il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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