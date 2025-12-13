"14 Aralık Dünya Maymun Günü" Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde muz partisiyle kutlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileri, 14 Aralık Dünya Maymun Günü dolayısıyla maymunlara özel muz ziyafet partisi düzenledi.

Kayseri'de 153 türde 1600'e yakın hayvana ev sahipliği yapan Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde 4 türden 52 maymun da barınıyor.

Görevliler, hayvanat bahçesinin en renkli simaları için Dünya Maymunlar Günü dolayısıyla sürpriz parti düzenledi.

"Maymunlar Günü" ile "Monkey Day" yazılı dövizler ve "14 Aralık Dünya Maymun Günü Kutlu Olsun" afişleri hazırlayan belediye ekipleri, özel olarak kurdukları masada maymunlara muz başta olmak üzere elma, ayva, armut, havuç ve özel mamalar ikram etti.

Dört mevsim özenle beslenen maymunların muzları ve ikramları yediği sırada güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ziyafet partisine katılan 52 maymun, masalara dizilen muzları yemek için birbiriyle kıyasıya yarıştı.

"Maymunlara doğum günü havasında bir gün yaşattık"

Kayseri Hayvanat Bahçesi Müdürü Kaan Erkekoğlu, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tesisi, her yıl 500 bine yakın kişinin ziyaret ettiği anımsatan Erken, hayvanat bahçesinin en dikkati çekici hayvanlarının başında, maymunların geldiğini belirtti.

Hayvanat bahçesindeki her bir hayvana özel ilgi gösterdiklerinin altını çizen Erkek, şunları kaydetti:

"Böyle özel günler özellikle nesli tükenme tehlikesi geçiren hayvanlar için bir farkındalık oluşturmak açısından çok önemli. Biz de bu farkındalığı oluşturmak için hayvanat bahçemizdeki maymun misafirimize bir parti düzenledik. Zaten her gün özenle besliyoruz ama bugün biraz daha fazla meyveyle bir etkinlik düzenledik. Maymunlara doğum günü havasında bir gün yaşattık."