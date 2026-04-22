Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'da hayvanat bahçesini ücretsiz gezecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hayvanat bahçesinde çocukların ücretsiz olarak misafir edileceğini duyurdu. Hayvanat bahçesi, 153 türde yaklaşık 1600 hayvanla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin çocukları ücretsiz ağırlayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvanat bahçesi 153 türde yaklaşık 1600 hayvan ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin çocukları ücretsiz ağırlayacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla miniklerin yaşadığı heyecan ve mutluluğu paylaştıklarını belirten Büyükkılıç, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu özel günlerine güzellik katmak adına hayvanat bahçemizde çocuklarımızı ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan coşkusuyla hayvanat bahçemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu
Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi

78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler