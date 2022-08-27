63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu Güncel Haberler Kayseri'de sabah evinden tarla sulamak için çıkan 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu. Kayseri'de sabah evinden tarla sulamak için çıkan 63 yaşındaki kişi sulama kanalında ölü bulundu. Merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi Bozgüney Sokak'taki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, H.İ. olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin 112 Acil Çağrı Kocasinan Bozgüney Kayseri Güncel Haberler

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