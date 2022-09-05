Kayseri haber... Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Kayseri gündem haberi: Kayseri'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 zanlı daha yakalandı. Kayseri'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 zanlı daha yakalandı. Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, H.K'nin (25) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısının 3 akrabası gözaltına alındı. Olaydan sonra teslim olan B.B. ile 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. B.B, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Pişmanım, ancak bu olayı isteyerek değil, tahrik üzerine yaptım." dedi. Öte yandan H.K'nin, 17 Ağustos'ta B.B'nin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H.K'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Melikgazi ilçesinde dün gerçekleşen saldırıda, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, husumetlisi H.K'nin (25) otomobilinin önünü kesmişti. Araçtan inen B.B'nin uzun namlulu silahla ateş ettiği H.K. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Cumhuriyet Mahallesi Kayseri Güncel Haberler

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