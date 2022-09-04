Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de uçuruma yuvarlanan motosikletteki 3 kişi yaralandı
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Kayseri gündem haberine göre Kayseri'de motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
N.K'nin kullandığı sepetli motosiklet, Yahyalı Taşhan Mahallesi Göynük mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile motosikletin sepetinde bulunan aynı aileden A.K ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Güncel