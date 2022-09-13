Kayseri gündem haberi: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: 'Öğrencilerimiz tarlada her aşamada çalışarak, kendilerine beceri elde ettiler'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: "Öğrencilerimiz tarlada her aşamada çalışarak, kendilerine beceri elde ettiler"

KAYSERİ - Kayseri'nin ilk 'Tarım Lisesi' olan Büyüktuzhisar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 100 dönüm araziye ekilen aspir bitkisinin hasadı yapıldı.

Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde bulunan ve Kayseri'nin ilk Tarım Lisesi olan Büyüktuzhisar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Bünyan Belediyesi tarafından hibe edilen 100 dönüm araziye aspir bitkisi ekilmişti. Okulda öğrendiklerini tarlaya aktaran öğrencilerin yetiştirdiği aspirin, bugün hasadı yapıldı. Yapılan hasada Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yapılan hasadın sonunda 2 tona yakın aspir yağı elde edileceğini söyleyen Ayhan Teltik, "5 ay önce burada aspir bitkisinin ekimini yaptık. Daha sonrasında ilaçlaması için geldik ve şu anda da hasadını yapmak için yine buradayız. Tarım lisesi öğrencilerimizle beraber, muhtarlarımız, mahalle halkımız, belediye başkanımız ve kaymakamımızın hepsinin desteği ile burada bir ekim-dikim işi yaptık. Burada 100 dönüm bir alanımız var ve bu alana aspir ektik. Buradan yaklaşık 2 ton civarında bir aspir yağı elde edeceğiz. Öğrencilerimiz bu alanın ekiminde, dikiminde, sulanmasında ve bakımında çalıştılar. Kendilerine bir beceri elde ettiler. Buradan elde edilen gelirimizle okul aile birliğine bir sonraki sene yapacağımız ekim için sermaye oluşturmuş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız tohumunu verdi, köylülerimiz bu alanın sürülmesini sağladılar, sulamasına katkıda bulundular. Okulumuz bu çevreye bir hareketlilik kattı. Biz tüm alanlar ekilsin diyoruz, köylülerimize örnek olsun. Cumhurbaşkanımızın çağrısına biz uyduk, tüm köylülerimiz de duysun. Ekilmeyen bir karış alan bırakmasınlar. Bu alanlarımız boş kalmasın. Geleceğimiz için, tarım için, gıda zorluğu çekmemek için ekimi zamanında yaparak bütün alanları değerlendirsinler" dedi.

Tarım lisesi öğrencisi Mustafa Kaan Başer ise, "Kendimiz de tarımla uğraştığımız için bu okula gelip bilgilerden faydalanıyorum. Sarıoğlan ilçesinde bu bitki çok bilinmeyen bir bitki. Ben bu okula geldim, bu bitkinin özelliklerini, ne zaman ekildiğini, ne zaman hasat edildiğini, hangi gübrenin ne şekilde atıldığını, hangi ilaçların ve hormonların ne şekilde uygulandığını öğrendim. Veriminin ne kadar etkili olduğunu, ne amaçla kullanıldığını hep okulda öğrettiler bize. Ben okulumdan memnunum, gelecek arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Özellikle yeni liseye geçecek arkadaşlarıma okulumuzu tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.