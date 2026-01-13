Haberler

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KGC Başkanı Metin Kösedağ, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, çeşitli özel ve ana kategorilerde yapılıyor ve 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kösedağ, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafına oy veren Kösedağ, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını tercih eden Kösedağ, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Keyfi Yerinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karelerine oy verdi.

Kösedağ, AA foto muhabirlerinin birbirinden çarpıcı kareler yakaladığını belirterek, "Fotoğrafların hepsi çok güzel. Milli ajansımızın geleneksel fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel kareler vardı." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
