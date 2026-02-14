Haberler

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 8 yılda 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hizmeti sunuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Devlet Hastanesi, 2018-2025 yılları arasında toplam 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hizmeti sunarak, önemli bir artış gerçekleştirdi. Ayaktan hasta sayısında %291, yatarak tedavi hizmetlerinde 30 kat ve acil servis başvurularında %203 artış yaşandı.

Kayseri Devlet Hastanesi, 2018-2025 yılları arasında 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hizmeti verdi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane 8 yıllık süreçte 7 milyon 683 bin ayaktan, 125 bin 361 yatan ve 4 milyon 736 bin acil servis başvurusu olmak üzere toplam 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hizmeti sundu.

Yıllar içinde ayaktan hasta sayısında yaklaşık yüzde 291 artış, yatarak tedavi hizmetlerinde yaklaşık 30 kat artış, acil servis başvurularında ise yaklaşık yüzde 203 artış yaşandı.

Bu artışlar hastane yönetimince planlı kapasite genişlemesi, insan kaynağı güçlendirmesi ve altyapı yatırımları sayesinde sürdürülebilir şekilde yönetildi.

Bu süreçte ÇÖZGEM (Çocuk Özel Gereksinim Değerlendirme Merkezi) hizmete alındı, Organize Semt Polikliniği açıldı, yeni palyatif bakım binası planlanarak kapasite artırımı sağlandı.

Hastanenin ek hizmet binaları ile fiziksel altyapı genişletilirken, MR ve tomografi üniteleri güçlendirildi, yoğun bakım ve ameliyathane altyapısı modernize edildi, dijital hastane uygulamaları ve kalite standartları yükseltildi, anjiyografi ünitesi aktif hale getirildi.

Gerçekleştirilen yatırımlar, uzman hekim kapasitesi, teknik donanım ve hizmet çeşitliliği kriterlerinin karşılanması neticesinde hastane statüsü A2 grup seviyesine yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, hastanenin kurumsal kapasite artışı, hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesi, yeni birimlerin açılması ve A2 grup seviyesine yükseltilmesi süreçlerinde verdikleri destek, stratejik yönlendirme ve yatırım katkıları dolayısıyla Sağlık Bakanlığının yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğüne, tüm sağlık çalışanlarına ve emeği geçen idari kadrolara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü

İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Haaland'ın dublörü