Kayseri Devlet Hastanesi'nde 8 yılda 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hizmeti sunuldu

Kayseri Devlet Hastanesi, 2018-2025 yılları arasında 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hizmeti verdi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane 8 yıllık süreçte 7 milyon 683 bin ayaktan, 125 bin 361 yatan ve 4 milyon 736 bin acil servis başvurusu olmak üzere toplam 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hizmeti sundu.

Yıllar içinde ayaktan hasta sayısında yaklaşık yüzde 291 artış, yatarak tedavi hizmetlerinde yaklaşık 30 kat artış, acil servis başvurularında ise yaklaşık yüzde 203 artış yaşandı.

Bu artışlar hastane yönetimince planlı kapasite genişlemesi, insan kaynağı güçlendirmesi ve altyapı yatırımları sayesinde sürdürülebilir şekilde yönetildi.

Bu süreçte ÇÖZGEM (Çocuk Özel Gereksinim Değerlendirme Merkezi) hizmete alındı, Organize Semt Polikliniği açıldı, yeni palyatif bakım binası planlanarak kapasite artırımı sağlandı.

Hastanenin ek hizmet binaları ile fiziksel altyapı genişletilirken, MR ve tomografi üniteleri güçlendirildi, yoğun bakım ve ameliyathane altyapısı modernize edildi, dijital hastane uygulamaları ve kalite standartları yükseltildi, anjiyografi ünitesi aktif hale getirildi.

Gerçekleştirilen yatırımlar, uzman hekim kapasitesi, teknik donanım ve hizmet çeşitliliği kriterlerinin karşılanması neticesinde hastane statüsü A2 grup seviyesine yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, hastanenin kurumsal kapasite artışı, hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesi, yeni birimlerin açılması ve A2 grup seviyesine yükseltilmesi süreçlerinde verdikleri destek, stratejik yönlendirme ve yatırım katkıları dolayısıyla Sağlık Bakanlığının yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğüne, tüm sağlık çalışanlarına ve emeği geçen idari kadrolara teşekkür etti.