Kayseri Develi'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonucunda sokaklarda su birikintileri oluştu ve ulaşımda aksaklıklar gözlemlendi. Belediye, biriken suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde sağanak etkili oldu.

Develi ilçesinde, saat 14.30 sıralarında sağanak etkili oldu. Sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, belediye su biriken yerlerde çalışma başlattı.

Haber: Yasin EVLER/DEVELİ (Kayseri),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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