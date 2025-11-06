Haberler

Kayseri'den Organ Bağışı Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de protokol üyeleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hazırladıkları videolar ile organ bağışının önemine dikkat çekti. Vali, büyükşehir belediye başkanı ve diğer yetkililer, bağışın insan hayatını kurtarma noktasındaki önemini vurguladı.

Kayseri'de protokol üyeleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hazırladıkları videolar ile vatandaşları organ bağışına davet etti.

İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan videoda, Vali Gökmen Çiçek, Türk milletinin sevinçte de kederde de birbirine kenetlendiğini, zor zamanlarda birbirine el uzattığını belirtti.

Çiçek, organ bağışının dayanışmanın, paylaşmanın en anlamlı hali olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bağışlanan her organın kurtarılan bir can olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, organ nakli için sırada bekleyen hastalara dikkati çekti.

Organlarını bağışladığını bildiren Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Organlarımız toprak olmasın, hayat olsun" ifadesini kullandı.

Kayseri Müftüsü Durmuş Ayvaz, İslam dininde bir insanı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak anlamına geldiğini, organ bağışı bekleyenlere yapılacak yardımların candan cana bir sadaka anlamına geldiğini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, insanların hayatına dokunmanın, bir insana umut olmanın verilebilecek en anlamlı ders olduğunu vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da Türkiye'de 30 bin hastanın organ bağışı beklediği ve bir kısım hastanın bu süreçte hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin doku ve organ nakilleriyle dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Erşan, "Yeni düzenlemeyle sağlık kuruluşlarına gitmeden, e-devlet üzerinden kolaylıkla organ bağışında bulunabilirsiniz. Organlarınız toprak olmasın, umut olsun, can olsun." dedi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.