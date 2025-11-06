Kayseri'den Organ Bağışı Çağrısı

Kayseri'de protokol üyeleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hazırladıkları videolar ile vatandaşları organ bağışına davet etti.

İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan videoda, Vali Gökmen Çiçek, Türk milletinin sevinçte de kederde de birbirine kenetlendiğini, zor zamanlarda birbirine el uzattığını belirtti.

Çiçek, organ bağışının dayanışmanın, paylaşmanın en anlamlı hali olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bağışlanan her organın kurtarılan bir can olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, organ nakli için sırada bekleyen hastalara dikkati çekti.

Organlarını bağışladığını bildiren Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Organlarımız toprak olmasın, hayat olsun" ifadesini kullandı.

Kayseri Müftüsü Durmuş Ayvaz, İslam dininde bir insanı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak anlamına geldiğini, organ bağışı bekleyenlere yapılacak yardımların candan cana bir sadaka anlamına geldiğini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, insanların hayatına dokunmanın, bir insana umut olmanın verilebilecek en anlamlı ders olduğunu vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da Türkiye'de 30 bin hastanın organ bağışı beklediği ve bir kısım hastanın bu süreçte hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin doku ve organ nakilleriyle dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Erşan, "Yeni düzenlemeyle sağlık kuruluşlarına gitmeden, e-devlet üzerinden kolaylıkla organ bağışında bulunabilirsiniz. Organlarınız toprak olmasın, umut olsun, can olsun." dedi.