Kayseri'den Gazze'ye yardım tırı gönderildi

Melikgazi Belediyesi, Gazze'ye gönderilmek üzere insani yardım malzemeleri taşıyan tırı uğurladı. Başkan Mustafa Palancıoğlu, yardımın İsrail'in zulmü nedeniyle zor durumda kalan insanlara ulaşacağını belirtti.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırı yola çıktı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, battaniye, yorgan, yatak gibi malzemelerin bulunduğu tır Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nden uğurlandı.

Uğurlamaya katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gazze'de yaşanan drama şahitlik ettiklerini, İsrail'in zulmü dolayısıyla çok sayıda insanın can verdiğini ve topraklarından olduğunu belirtti.

Katkı sağlayan meclis üyesi Ali Mazıcıoğlu'na teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İHH vasıtasıyla buradan göndereceğimiz yardımlar Mersin limanından Mısır'a, oradan da inşallah Gazze'ye ulaşacak. İçinde battaniye, yatak, yorgan, yastık gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri var. Bu yardım başlangıç. İnşallah peyderpey önümüzdeki hafta da yardımlarımız devam edecek. Tır yardımlarımızı Gazze'ye ulaştıracağız. Yardım malzemelerini buradaki iş yerinde depolamamıza olanak tanıyan Fazlıoğlu ailesine de çok teşekkür ediyorum. Allah oradaki kardeşlerimizin de bir an önce rahata kavuşmasını nasip etsin. Bu tırın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tır, yapılan duanın ardından uğurlandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
