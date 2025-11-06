Festivalde sucuk ekmek yediler, bin pişman oldular
Kayseri'de düzenlenen sucuk festivalinde sucuk ekmek yiyen yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Kayseri'nin Talas ilçesindeki Emine Gönen Ortaokulu'nda düzenlenen sucuk festivalinde sucuk ekmek yiyen yaklaşık 80 kişi rahatsızlandı.
- Rahatsızlanan kişiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kayseri'de bir okulda düzenlenen sucuk festivalinde sucuk ekmek yiyen öğrenci ve öğretmenler rahatsızlandı. Yaklaşık 80 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Sucuk festivali büyük bir hüsranla bitti. Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Emine Gönen Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen sucuk festivalinde hazırlanan sucuk ekmekler, 100 TL'den satıldı.
80 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Okulda ders bittikten sonra evlerine giden bazı öğretmen ve öğrenciler rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülen yaklaşık 80 kişi, çeşitli hastanelere başvurdu. Bu kişiler tedaviye alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel