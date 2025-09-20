Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri OSB Sazyolu Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.