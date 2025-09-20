Haberler

Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri OSB Sazyolu Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
