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Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda suya düşen manda yavrusunu Bekir Erdem kurtardı

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Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda suya düşen manda yavrusunu Bekir Erdem kurtardı
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Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda suya düşen manda yavrusunu, bölgede yılkı atlarından sorumlu Bekir Erdem kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, Erdem daha önce de suya düşen bir tayı kurtarmıştı.

TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı'nda suya düşen manda yavrusunu, bölgede yılkı atlarından sorumlu olan Bekir Erdem kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Hürmetçi Sazlığı'nda meydana geldi. Son yıllarda doğa fotoğrafçılarının ilgi gösterdiği, çok sayıda yerli ve yabancı turistin de uğrak noktası haline gelen Hürmetçi Sazlığı'nda bir manda yavrusu suya düştü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yılkı atlarının bakımından sorumlu personel olarak görev yapan Bekir Erdem, bölgede yılkı atlarının yem ve sularının kontrolü için devriye görevinde bulunduğu sırada sazlıktaki suda manda yavrusunun olduğunu fark etti. Erdem, suyun kenarında olan manda yavrusunu kurtarmaya çalıştı. O anlar ise bölgeye gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde; Erdem'in sudan çıkmaya çalışan manda yavrusunu karaya doğru çektiği, ardından da kucağına aldığı görüldü. Öte yandan, Bekir Erdem daha önce yine bölgede devriye attığı sırada suya düşen bir tayı suya atlayarak karaya çıkarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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