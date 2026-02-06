Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ocakta 1462 denetim yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde huzur, güvenlik ve düzenin sağlanmasına yönelik ocak ayında 1462 denetim gerçekleştirdi,161 yasal işlem uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, şehirde düzenin sürekliliğini tesis etmek amacıyla seyyar satıcılardan ticari araçlara, çevre kirliliğinden dilencilere kadar geniş bir alanda denetim gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, 316 seyyar satıcı, 298 servis ve ticari araç, 151 market ve 343 işgal denetimi yaptı, 232 dilencilik olayına yönelik işlem gerçekleştirdi.

Çevre kirliliği ile ilgili 122 denetim yapan ekipler, 1462 denetimde 161 yasal işlem uyguladı.