Kayseri'de Zabıta Denetimleri Sürüyor

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların güveni için seyyar satıcı, ticari araç ve dükkanlar üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Ağustos ayında 383 işlem gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güven ve huzuru için kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerin, seyyar satıcı, servis ve ticari araç, dilenci, fırın ve marketlere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda 74 personelin katılımıyla ağustos ayında yapılan denetimlerde toplam 383 işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
