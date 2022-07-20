Yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı (2) Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı. Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı. İstanbul'dan Malatya istikametine giden R.G. idaresindeki 34 DY 6530 plakalı yolcu otobüsü, Kamber mevkisinde yoldan çıkarak bankete girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA / Ramazan Kaya - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.