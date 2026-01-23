Kayseri'de ulaşıma kar engeli

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri- Sivas, Kayseri- Kahramanmaraş ve Pınarbaşı- Gürün kara yolları trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların ulaşımına izin verilmiyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.