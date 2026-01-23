Haberler

Kayseri'de ulaşıma kar engeli

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yolları trafiğe kapatıldı. Emniyet Müdürlüğü, durum hakkında sosyal medya üzerinden bilgi paylaştı, ekipler bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri- Sivas, Kayseri- Kahramanmaraş ve Pınarbaşı- Gürün kara yolları trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yollarında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların ulaşımına izin verilmiyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
500

