Kayseri'de Yetiştiriciler Koçlarını Sürüye Katmanın Gururunu Yaşıyor

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yetiştiriciler tarafından yaz boyunca özenle beslenen koçlar sürüye bırakıldı.

İlçede yaşayan Koçak ailesi, bu yıl da geleneksel olarak süsleyip boyadığı koçlarını sürüye kattı.

Yetiştirici Fatma Koçak, yaz boyunca koçlara gözleri gibi baktıklarını belirterek, koçları sürüye katmanın kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.