Kayseri'de Yetiştiriciler Koçlarını Sürüye Katmanın Gururunu Yaşıyor
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, yaz boyunca özenle beslenen koçlar sürüye bırakıldı. Koçak ailesi, geleneksel olarak süsleyip boyadıkları koçlarıyla bu yıl da gurur duyuyor.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yetiştiriciler tarafından yaz boyunca özenle beslenen koçlar sürüye bırakıldı.
İlçede yaşayan Koçak ailesi, bu yıl da geleneksel olarak süsleyip boyadığı koçlarını sürüye kattı.
Yetiştirici Fatma Koçak, yaz boyunca koçlara gözleri gibi baktıklarını belirterek, koçları sürüye katmanın kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.
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