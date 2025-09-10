Kayseri'de Yeni Sondaj Kuyusu ile Su İletim Kapasitesi Arttırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde açılan yeni sondaj kuyusu ile su iletim kapasitesinin arttırılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı İğdelipayaslı Mahallesi mevkisinde yapılan sondaj çalışmasıyla çıkarılan içme suyunun, 11 bin metre uzunluğunda yeni nesil borular ve terfi hattı imalatıyla bölgeye kazandırılacağını belirtti.

Kuraklıkla mücadele noktasında alternatif su kaynaklarını devreye alarak vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Pınarbaşı ilçemizde hayata geçireceğimiz bu yatırımla Kızılhan ve Kılıçkışla mahalleleri ile İğdeli mezrasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırarak vatandaşlarımızın taleplerini çözüme kavuşturmuş olacağız. Bizim için en büyük mutluluk, hemşehrilerimizin huzur ve refahıdır. Bölge halkımıza şimdiden hayırlı olsun. Yatırımlarımız ihtiyaç önceliğine göre devam edecek."