Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan cami açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Birdal Cami açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde, belediye ile hayırsever iş insanı Muhittin Birdal ve Mehmet Ayata Ağaç İşleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının katkıları ile yaklaşık 35 milyon liralık yatırımya inşa edilen Birdal Cami, bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Caminin açılış törenine,AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile bölge esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ataş, açılışta yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverleriyle ün saldığını, kentin her köşesinde bir hayırseverin eseri bulunduğunu belirtti.

Büyükkılıç da hayırseverlerle yarış halinde hizmetleri paylaştıklarını belirterek, Ayata Vakfı'na ve Birdal ailesine teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Birdal da caminin bölgeye ve şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duası ve kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.