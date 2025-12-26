Haberler

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan cami açıldı

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan cami açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle inşa edilen Birdal Cami, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde açıldı. Açılış törenine çeşitli protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Birdal Cami açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde, belediye ile hayırsever iş insanı Muhittin Birdal ve Mehmet Ayata Ağaç İşleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının katkıları ile yaklaşık 35 milyon liralık yatırımya inşa edilen Birdal Cami, bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Caminin açılış törenine,AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile bölge esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ataş, açılışta yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverleriyle ün saldığını, kentin her köşesinde bir hayırseverin eseri bulunduğunu belirtti.

Büyükkılıç da hayırseverlerle yarış halinde hizmetleri paylaştıklarını belirterek, Ayata Vakfı'na ve Birdal ailesine teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Birdal da caminin bölgeye ve şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duası ve kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi