Kayseri'de YADES ile 2025 yılında 3 bin 135 yaşlıya destek sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Evde Destek Hizmetleri (YADES) ile 2025 yılında, 3 bin 135 yaşlı vatandaşa destek sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 2018 yılından beri hizmet verilmekte olan YADES ile 65 yaş üzeri, gelir seviyesi düşük, aile desteğinden yoksun olan yaşlılar hizmet alırken, hizmet kapsamında 15 günlük veya aylık periyotlarla yaşam alanı temizliği, haftalık ya da 15 günlük periyotlarla kişisel bakım gibi hizmetler sağlanıyor.

Söz konusu hizmetler doğrultusunda 2025 yılında ise 756 yaşlı vatandaşa kişisel bakım hizmeti, 1929 yaşlı vatandaşa yaşam alanı temizliği ve 450 yaşlı vatandaşa ise kuaför-berber hizmeti verilirken 3 bin 135 yaşlıya destek sağlandı.

YADES, koordinatör, psikolog, hemşire, fizyoterapist, çağrı merkezi danışma personeli, 8 hasta ve yaşlı bakım elemanı ve 4 mobil araçla hizmetlerini gerçekleştiriyor.