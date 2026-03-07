Haberler

Kayseri'de aranan firari 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de, 15 yıl 7 ay hapis cezası ve yüksek miktarda adli para cezası bulunan A.E. ile 10 yıl 6 ay hapis cezası olan K.K. yakalandı. İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 551 bin 510 TL adli para cezası bulunan A.E. (38) ile 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapisle aranan K.K. (27), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, '5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık' suçundan 3 ayrı aranma kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis ve 1 milyon 551 bin 510 TL adli para cezası bulunan A.E.'yi (38) yakaladı. Ekipler ayrıca 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapisle aranan K.K.'yi (27) gözaltına aldı. Firari 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

