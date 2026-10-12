Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 22 gün hapsi olan firari yakalandı

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Kayseri'de 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Kimlik sorgulaması yapılan kişinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. (30) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA