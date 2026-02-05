Kayseri'de 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.A. adlı firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yaya devriyesinde yaptığı kontrol sırasında, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.A. (35) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel